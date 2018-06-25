العراق.. تضارب الأنباء حول تحرير المختطفين الستة من قبضة "داعش"

تضاربت الأنباء حول قيام قوات الأمن العراقية، بتحرير 6 أشخاص أختطفهم مسلحو "داعش" وهددوا بقتلهم ما لم تفرج الحكومة عن سراح نساء وزوجات المسلحين من السجون.

ونقلت وسائل إعلام عراقية أنباء عن تمكن قوات الأمن من تحرير المختطفين الستة، وأنهم في طريقه إلى أهاليهم، لكن قيادة العمليات المشتركة دعت في وقت لاحق إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات عن وعدم بث شائعات غير صحيحة عن إطلاق سراحهم حفاظا على أرواحهم".

وكان نشطاء أطلق في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "أنقذوا بابا" ونشروا من خلاله مطالبات للحكومة العراقية بالتدخل وإنقاذ المختطفين.

وظهرت الحملة عقب نشر صور لأطفال المختطفين وهم يرفعون صور ذويهم وقد كتب تحتها "أنقذوا بابا".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى بقادة أجهزة الأمن والمخابرات الأحد، ووجه توصياته وأوامره بتشكيل قوة خاصة لتأمين الطرق وحماية المسافرين. وأشار بيان لرئاسة الوزراء إلى أن "الجهات الأمنية والعسكرية تتابع موضوع الاختطاف أولا بأول".

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وشنت قوات الأمن العراقية سلسلة اعتقالات إثر خطف ستة من منتسبيها، عقب نشر التنظيم شريطا مصورا، يعرف فيه الرجال الستة عن أنفسهم بأنهم من أفراد الشرطة العراقية والحشد الشعبي.

وخطف الرجال الستة على طريق سريع يربط بغداد بشمال العراق، والذي شهد تصعيدا في هجمات الجماعات المسلحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: وكالات