ماليزيا تعلن سحب قواتها من السعودية

أعلن وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بسحب قواتها المنتشرة سابقا في السعودية وإعادتها إلى البلاد خلال وقت قريب.

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وقال سابو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "إن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار الأسبوع الماضي، والآن ننتظر التحضيرات المناسبة من قبل قواتنا المسلحة، كما نتوقع التعاون من وزارة الخارجية للمساعدة في اتخاذ هذا الإجراء".

وأشار سابو، الذي تولى منصبه في الشهر الماضي في إطار الحكومة الجديدة، إلى أن ماليزيا متمسكة بمبدأ الحياد في سياستها الخارجية كما تسعى للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول العربية بما في ذلك السعودية واليمن والعراق وسوريا.

وقال إن وجود القوات الماليزية في السعودية، حيث تم نشرها هناك من قبل الحكومة السابقة بهدف المساعدة في إجلاء المواطنين الماليزيين من اليمن، جعل بلاده متورطة بصورة غير مباشرة في الحرب اليمنية، وأضاف مبينا: "ماليزيا التزمت دائما بسياسة الحياد ولا تدعم أيا من الإيديولوجيات السياسية التي تتبعها القوى العظمى في العالم".

وشدد على أن العسكريين الماليزيين لا يشاركون في العمليات الجارية داخل مناطق القتال في اليمن، وأضاف مع ذلك: "إننا لا نريد أن نكون جزءا من النزاع بين السعودية والبلدان المجاورة لها".

وكان وزير الدفاع الماليزي السابق، هشام الدين حسين، قد نفى تورط قوات بلاده في العمليات العسكرية في اليمن، مضيفا أن العسكريين الماليزيين لم يدخلوا منطقة الصراع في هذه البلاد إلا بهدف إجلاء مواطني ماليزيا.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري دعا المدير التنفيذي لمنظمة "محامون من أجل الحرية" الحقوقية غير الحكومية، إريك باولسن، سلطات البلاد إلى تعليق أي مشاركة لقواتها في العمليات الدائرة باليمن، مشيرا إلى أن استمرار وجود العسكريين الماليزيين هناك تحت ذريعة "العمل الإنساني" مجرد سخرية.

المصدر: وسائل إعلام ماليزية