ماليزيا تنوي سحب قواتها من السعودية

قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو إن حكومة البلاد تنظر في إمكانية سحب قواتها من السعودية حيث تدعم الغارات الجوية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.

وأشار الوزير الذي تولى منصبه في الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة "Malaysian Insight"، إلى أن الحكومة الماليزية ليست معنية في الانخراط بالأزمات في منطقة الخليج العربي، وتقوم حاليا بمراجعة تواجد قواتها في السعودية.

وشاركت القوات الماليزية في أبريل الماضي في مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المملكة السعودية.

وينفذ التحالف العربي منذ عام 2015 غارات في اليمن على مواقع تابعة لعناصر حركة "أنصار الله" (الحوثيين) دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتنتمي ماليزيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتي تضم 35 دولة وتقوده المملكة السعودية.

وكان وزير الدفاع الماليزي السابق هشام الدين حسين قد نفى تورط قوات بلاده في العمليات العسكرية في اليمن، مضيفا أن العسكريين الماليزيين لم يدخلوا منطقة الصراع في هذه البلاد إلا بهدف إجلاء مواطني ماليزيا.

ودعا المدير التنفيذي لمنظمة "محامون من أجل الحرية" الحقوقية غير الحكومية، إريك باولسن، سلطات البلاد أمس إلى تعليق أي مشاركة لقوات البلاد في العمليات الدائرة باليمن، مشيرا إلى أن استمرار وجود القوات الماليزية هناك تحت ذريعة "العمل الإنساني" مجرد سخرية.

المصدر: Malaysian Insight