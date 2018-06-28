عودة مئات المهجرين السوريين من لبنان إلى وطنهم

وصل اليوم الخميس، مئات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الزمراني تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم وقراهم في ريف دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأنه تم "اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات لاستقبال مئات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية عبر منفذ الزمراني".

وقالت إن "عددا من النازحين السوريين عادوا عبر ​وادي حميد​ باتجاه جرود ​عرسال​ وصولا إلى معبر الزمراني"، مشيرة إلى أنه "بحسب اللوائح فإن 380 ​سوريا​ سيعودون الى بلداتهم في قرى ​القلمون​ وذلك بواسطة سياراتهم الخاصة".

المصدر: سانا