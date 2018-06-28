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الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا
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أفادت مراسلة "RT" بأن الجيش السوري بسط سيطرته على بلدات المليحة الشرقية والمليحة الغربية والرخم في ريف درعا.

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كذلك قالت وكالة "سانا" إن وحدات من الجيش نفذت مساء الأربعاء، سلسلة رمايات نارية مركزة ضد محاور وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" وخطوط إمدادها في السهول المحيطة بالجمرك القديم في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا.

وذكرت "سانا" أن الجيش يسعى إلى قطع طرق وخطوط إمداد المسلحين في درعا البلد القادمة من الريف الشرقي والحدود الأردنية.

المصدر: RT + سانا

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