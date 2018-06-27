النيابة البحرينية تطعن في تبرئة ثلاثة من قادة المعارضة

طعنت النيابة العامة البحرينية على حكم قضائي بتبرئة 3 زعماء كبار من المعارضة من تهم التجسس لصالح دولة قطر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

ويعتبر الحكم انتصارا للمعارضة السياسية التي تواجه حملة تشنها السلطات منذ عام 2011.

وكانت النيابة العامة في مملكة البحرين قد وجهت في وقت سابق من نوفمبر الماضي تهما بالتآمر مع مسؤولين قطريين لتنفيذ "أعمال عدائية" في المملكة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والعضو السابق عن الوفاق في البرلمان البحريني الشيخ حسن سلطان.

وفي الأسبوع الماضي برأت المحكمة الكبرى الجنائية ساحتهما إلى جانب عضو ثالث كبير في الوفاق هو علي الأسود

من جانبها رحبت الولايات المتحدة بالحكم ودعت إلى إطلاق سراح سلمان الذي يقضي بالفعل حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم أخرى.

وشهدت البحرين، مناخا سياسيا متوترا في السنوات الأخيرة. ويشتبك متظاهرون من حين لآخر مع قوات الأمن التي استهدفتها أيضا عدة هجمات دموية.

وإلى جانب السعودية والإمارات ومصر، قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر العام الماضي. وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب والتودد لإيران وهي اتهامات تنفيها قطر.

المصدر: "رويترز"