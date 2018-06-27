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واشنطن تدعو لعودة المنشآت النفطية شرق ليبيا لحكومة الوفاق

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو لعودة المنشآت النفطية شرق ليبيا لحكومة الوفاق
Reuters Ismail Zetouni
صورة أرشيفية
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أكدت الولايات المتحدة على وجوب عودة إدارة المنشآت النفطية التي باتت تحت سيطرة السلطات الموازية في شرق ليبيا، إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقالت واشنطن في بيان مشترك مع لندن وباريس وروما اليوم الأربعاء: "منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا مُلك للشعب الليبي .... هذه الموارد الحيوية لليبيا يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونيا وتحت الإشراف حكومة الوفاق الوطني، كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأفاد البيان المشترك بأن "أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن الدولي ستأثر سلبا بشكل كبير على الاقتصاد الليبي وتعمق الأزمة الإنسانية وتقوض استقرار البلاد.

وحذر البيان من أن "المجتمع الدولي سيطالب بمحاسبة من يقوضون سلم ليبيا واستقرارها"، وأضاف: "فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قلقة جدا" لإعلان نقل الإشراف على المنشآت النفطية الليبية، داعيا كافة المسلحين إلى وقف المعارك والانسحاب الفوري وغير المشروط من المنشآت النفطية قبل التسبب بأضرار جديدة.

من جهتها، دعت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مجلس الأمن الدولي لمنع "كل محاولة لبيع النفط بشكل غير قانوني" من السلطات المنافسة في الشرق.

المصدر: "رويترز"

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