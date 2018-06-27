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الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل

أخبار العالم العربي

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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، عن تحرير كامل بادية دير الزور من مسلحي تنظيم "داعش".

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إن "القوات العاملة في دير الزور وبدعم من سلاح الجو استكملت طرد تنظيم داعش من بادية دير الزور بالكامل وتطهير مساحة تقدر بخمسة آلاف و800 كلم، عقب سلسلة معارك عنيفة خاضتها بكل بسالة ورجولة موقعة في صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والمعدات".

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وشددت القيادة العامة على أن "تطهير هذه المساحة الواسعة من البادية والوصول إلى الحدود مع العراق وسحق المسلحين في ذلك القاطع، يؤكد الكفاءة العالية وإصرار الجيش على ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية إلى أن يعم الأمن والسلام والاستقرار في ربوع الوطن".

وشنت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة، بداية الأسبوع الجاري، عملية مركزة على أوكار داعش، استعادت خلالها السيطرة على منطقة تصل غرب منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.

وفي سياق منفصل، أحبط الجيش العربي السوري هجمات بعربات مفخخة شنها إرهابيون من تنظيم "جبهة النصرة"، على نقاط عسكرية في الأطراف الغربية والشرقية من مدينة درعا.

واستعادت القوات السورية السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة.

المصدر: سانا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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