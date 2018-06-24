الجيش السوري يسيطر على مساحات شاسعة في بادية دير الزور

تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من استعادت مساحات جديدة شاسعة في بادية دير الزور، عقب القضاء على إرهابيي "داعش"، الذين تسللوا إليها مؤخرا.

وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عملية مركزة على أوكار داعش، استعادت خلالها السيطرة على منطقة تقدر مساحتها بألف و88 كلم مربع، وتصل غرب منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير عتادهم الحربي.

واستعاد الجيش الأربعاء الماضي السيطرة على المنطقة الواقعة بين قرية معيزيلة والمحطة الثانية وفيضة بن موينع، ومشطت مساحات واسعة من ريف دير الزور، وأحكم بالتعاون مع القوات الحليفة السيطرة الكاملة في ديسمبر الماضي، على كامل حوض الفرات.

وتقدم القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف الدعم بالأسلحة والوسائل اللوجستية لما تسميه بـ"المعارضة المعتدلة"، وتقيم لهم معسكرات للتدريب تحت إشراف قوات خاصة، وتحولت المنطقة في الأشهر الأخيرة إلى نقطة لانطلاق المسلحين لشن هجمات على عدد من المواقع والنقاط العسكرية في البادية السورية.

المصدر: سانا