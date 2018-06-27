وزارة الري المصرية تعلن عن كمية العجز المائي في مصر

أعلنت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر إيمان السيد، أن البلاد تعاني من عجز مائي حالي يقدر بـ20 مليار متر مكعب.

وأضافت المسؤولة المصرية خلال ورشة عمل أقامتها منظمة "الفاو" أن مصر تعاني من إجهاد مائي يصل إلى 134%.

وفي نفس السياق، قال مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إيهاب العيسوي إن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدي لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة.

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أكد أن حالة المياه في مصر حرجة وفريدة من نوعها، وأن مصر بلد جاف جدا في منطقة شبه قاحلة ما يستدعي البلاد لأن تستورد المياه لسد احتياجاتها.

المصدر: وكالات