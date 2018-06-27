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محكمة العدل الدولية تنظر دعوى قطر ضد الإمارات

أخبار العالم العربي

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى قطر ضد الإمارات
RT
العلمان القطري والإماراتي
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تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء، دعوى تقدمت بها قطر اتهمت فيها الإمارات بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" ضدها إثر الحصار الذي فرضته أربع دول عربية على الدوحة.

ومن المقرر أن يخصص اليوم الأول لتقديم قطر حججها في القضية التي رفعتها، في حين سيخصص اليوم الثاني للإمارات لتترافع، فيما خصص يوم الجمعة القادمة لمناقشات بين الطرفين.

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وتطلب قطر من العدل الدولية بأن تحكم على أبوظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور" وأن "تدين علنا التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إلى القطريين حقوقهم".

وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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