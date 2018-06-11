قطر تشكو الإمارات في العدل الدولية لـ"انتهاكات حقوقية"

أعلنت حكومة قطر أنها ستقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لـ"انتهاكات ترتكبها في حقوق الإنسان".

وكتبت الحكومة القطرية في بيان عنها: "الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".

وأشارت قطر إلى أنها "طلبت من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين"، كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.

واعتبرت الحكومة القطرية أن "الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة".

وأكدت قطر أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

المصدر: رويترز