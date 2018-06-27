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غريفيث يصل إلى عدن لإنجاح "مبادرة الحديدة"

أخبار العالم العربي

غريفيث يصل إلى عدن لإنجاح
Reuters Khaled Abdullah
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
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وصل المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة.

وأفاد مراسلنا في عدن بأن غريفيث سيلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقياديين في الحكومة، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، واستعادة مينائها الذي يعتبر ثاني أكبر موانئ اليمن ولا يزال تحت سيطرة الحوثيين منذ 2014.

المبعوث الأممي كان قد زار الأسبوع الماضي العاصمة اليمنية صنعاء ولدى وصوله، وردت تقارير بأنه نقل للحوثيين شروط التحالف العربي، لدعم قوات هادي لوقف العملية العسكرية في الحديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولكن غريفيث غادر صنعاء الثلاثاء الماضي دون تحقيق أي نتائج تذكر في مباحثاته مع الحوثيين، الذين يطالب التحالف العربي بخروجهم من ميناء الحديدة، مقابل إدارته من الأمم المتحدة.

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يذكر أن قوات الحكومة مدعومة من التحالف العربي، كانت قد بدأت في 13 يونيو الجاري عملية "النصر الذهبي" لطرد الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.

ويعد هذا الميناء القناة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في شمالي اليمن حال نشوب المعارك فيه، وتعطل الملاحة هناك.

المصدر: RT

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