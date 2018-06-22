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المالكي: أي اقتراحات من قبل الحوثيين يجب أن تتم عبر المبعوث الأممي

أخبار العالم العربي

المالكي: أي اقتراحات من قبل الحوثيين يجب أن تتم عبر المبعوث الأممي
Reuters Faisal Nasser
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن أي تنازل أو اقتراح من قبل الحوثيين بشأن الحديدة يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "خياراتنا كثيرة في الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، وسلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، وأي تنازل أو اقتراح من الحوثيين يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي".

يتبع...

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