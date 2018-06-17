قوات هادي تتقدم شرق الحديدة.. والحوثيون يعلنون السيطرة على زورق أجنبي قبالة سواحل المدينة

أعلن مصدر عسكري عن تقدم القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي شرق مدينة الحديدة غرب البلاد، في وقت أعلن فيه الحوثيون أنهم سيطروا على زورق أجنبي قبالة سواحل المدينة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر العسكري في محافظة الحديدة، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وقطع طريقي الحديدة-صنعاء والحديدة–تعز، بعد أن أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها.

على صعيد متصل قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد علي الحوثي، في تغريدة: "شكرا رجال خفر السواحل اليمنية بالحديدة تم القبض على زورق فرنسي أو أميركي المهم أجنبي بفضل الله".

وأعلن الحوثيون، الأربعاء الماضي، عن إحباط عملية إنزال بحري للتحالف في سواحل الحديدة واستهداف بارجة تابعة له قبالة سواحل غليفقة في مديرية الدريهمي بصاروخين بحريين، فيما انسحبت أخرى باتجاه جزيرة زقر التابعة للحديدة.

المصدر: سبوتنيك