بعد الأردن.. السعودية والإمارات والكويت تستعد لانتشال البحرين من أزمتها

أعلنت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك أنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في البحرين.

وقال البيان المشترك إن الدول الثلاث ستواصل مباحثاتها مع البحرين بهدف تعزيز استقرار الأوضاع المالية في هذا البلد، مشددة على التزامها ببحث كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على وضع برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في مملكة البحرين.

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من جانبه أكد أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني أن بلاده ستعلن مع السعودية الإمارات والكويت عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بالمملكة، مشيدا بالمواقف التاريخية للدول الثلاث، ومعبرا كذلك عن شكره وتقديره لدعم بلاده في كافة المواقف، ما يؤكد عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.

يذكر أن السعودية والإمارات والكويت كانت تعهدت مؤخرا خلال قمة رباعية مع الأردن عقدت في مكة بتقديم حزمة مساعدات لعمان لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، تصل قيمتها إلى ملياري ونصف المليار دولار.

المصدر: وكالات