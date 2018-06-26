الدينار البحريني يهوي إلى أدنى مستوياته في 17 عاما

هوى الدينار البحريني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في 17 عاما، مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة البحرينية في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيين قولهم إن الدينار البحريني انخفض في السوق الفورية اليوم إلى 0.38261 دينار أمام الدولار، وهو أدنى مستوى له في 17 عاما.

ويربط بنك البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي.

وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس، وذلك وفقا لبيانات من "آي اتش إس ماركت"، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق أمس، ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أما سندات البحرين السيادية المقومة بالدولار فقد سجلت تراجعا هي الأخرى، حيث انخفضت السندات المستحقة في عام 2023 بواقع 0.9 سنت، إلى مستوى قياسي جديد لتستقر عند 87.44 سنت، في حين هبطت السندات المستحقة عام 2044 بواقع 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

مملكة البحرين كانت عرضة لأزمة هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين، ورغم تراجع العجز في ميزانيتها في 2017، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون عجزها الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي