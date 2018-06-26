سفاح بولاق يدلي باعترافاته

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة بولاق في مصر مع المتهم بقتل زوجته وابنتيه عن تفاصيل جديدة، حيث اعترف القاتل بطريقة ارتكاب الجريمة.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق، بأنه لجأ للتخلص من زوجته بخنقها أثناء نومها ثم تخلص من ابنتيه بنفس الطريقة وبعدها تناول الغداء، وخرج عند المغرب لمشاهدة مباراة مصر وروسيا في بطولة كأس العالم.

وأشار إلى أنه بعد الواحدة من منتصف الليل عاد إلى منزله وقام بتبليغ الشرطة بأنه فوجئ بمقتلهما عقب عودته.

واعترف أنه خطط للانتحار لكنه فشل، مما دفعه لقتل زوجته وابنتيه خوفا عليهن من الديون التي تلاحقه، وعدم قدرته على توفير الحياة الهادئة لهن، فقام ببعثرة محتويات الشقة محل سكنه، ليوهم التحقيق بأن الحادث وقع بدافع السرقة.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان آثار الخدوش التي ظهرت على عنقه، والتي يتضح منها محاولة المجني عليهن مقاومته أثناء ارتكاب جريمته.

وتم العثور على جثة ربة المنزل وابنتيها الكبرى، التي كانت في الـ14 من عمرها، والصغرى ذات الـ11 ربيعا مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات عن أن القاتل ادعى بأنه اكتشف الجريمة عقب عودته إلى المنزل، إلا أن تحريات المباحث كشفت بطلان إفادته، وتبين أنه هو الفاعل.

المصدر: "الأخبار"