الكشف عن هوية مرتكب جريمة بولاق التي هزت مصر مؤخرا

ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم بقتل ربة منزل وطفلتيها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وأكد مصدر أمني بأن الأب هو "القاتل".

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه إن "الأب صلاح، نجل الفنان المرسي أبو العباس، أقدم على فعلته بسبب مروره بأزمة نفسية جراء ضائقة مالية ألمت به الفترة الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن المتهم كان يعمل في مجال تجارة السيارات، واعتاد تداول أمواله في البورصة، قبل أن يتكبد خسارة فادحة مؤخرا، ويقوم باقتراض مبالغ مالية من آخرين، نتج عنها إصابته بأزمة نفسية.

وشدد المصدر أن الأب ارتكب جريمته، وبعثر محتويات الشقة، وزعم سرقة مبلغ مالي "340 ألف جنيه" قيمة نصيبه من بيع ميراثه الذي تركه له والده.

وعثر على جثث الأم هبة (38 عاما)، وهي مصابة بكدمات بالعين والصدر، وابنتيها "جنة الله" (12 عاما)، مخنوقة بسلك تليفون، وحبيبة (10 أعوام)، بكيس وسادة.

إقرأ المزيد

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وفي رده على سؤال حول آثار سحجات لوحظت على يده، أرجع السبب إلى مزاح سابق مع إحدى ابنتيه.

وقرر قاضي التحقيقات عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان توقيت الإصابة بتلك "السحجات"، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

المصدر: وكالات