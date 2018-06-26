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ترامب يوضح موقفه تجاه أحداث درعا في سوريا

أخبار العالم العربي

ترامب يوضح موقفه تجاه أحداث درعا في سوريا
Reuters JONATHAN ERNST
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء نشاط ما وصفه بالقوى الموالية للنظام السوري في جنوب غرب البلاد.

وجاء في بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض عقب محادثات ترامب والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاثنين: "شدّد الرئيس ترامب على أن هدفه يكمن في التصدي لتأثير إيران الخبيث في سوريا وعبر الشرق الأوسط بأسره، كما أعرب عن قلقه حيال الهجمات، التي تشنها قوات موالية للنظام السوري في جنوب غرب سوريا".

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وفي وقت سابق، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها تجاه تحركات الجيش السوري في منطقة وقف التصعيد جنوب غرب البلاد، مطالبة موسكو بالتأثير في دمشق لثنيها عن العمليات العسكرية هناك.

المصدر: نوفوستي

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