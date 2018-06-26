الجيش الليبي يكشف سبب تسليم المنشآت النفطية لـ"المؤسسة الوطنية"

ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن تسليم الحقول والموانئ النفطية في الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط، يهدف لحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر تمويل نشاطها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي والآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه".

وأضاف: "القرار جاء بعد مشاورات بين قادة القوات المسلحة ودراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين يتم تمويلهم من عائدات النفط الليبي".

وتابع: "بعد تحرير النفط عام 2016، توقعنا أن تقوم كافة مؤسسات ليبيا وكل القطاعات والمكونات السياسية والاقتصادية بدعم القوات المسلحة من أجل إكمال عملية التأمين والمحافظة على المؤسسات النفطية لكننا لم نحصل على أي دعم أو مساندة".

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واستطرد قائلا إن "مئات الملايين تصرف على تأمين الهلال النفطي وفي كل مرة نفقد رجالا وآليات وقدرات، ولم نستلم من المؤسسة الوطنية للنفط درهما واحدا ولم تخصص دينارا للجيش الذي يتمكن دائما من التحرير والتطهير والتمكين".

وأعلن الجيش الليبي يوم أمس الاثنين على لسان المسماري أن القيادة العامة للجيش الليبي قررت تسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

المصدر: "بوابة الوسط"