الجيش الليبي يسلم حقول وموانئ النفط في الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري اليوم الاثنين، تسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أنه يترتب على ذلك نقل التبعية من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى بنغازي.

وأضاف المتحدث العسكري قائلا: "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة"، مشيرا إلى أن الأوامر جاءت من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر شخصيا.

وأكد المسماري خلال المؤتمر الصحفي أن قوات الجيش الليبي تصدت لـ 5 محاولات للهجوم على الهلال النفطي، وأن قوات الجيش الليبي خسرت عددا كبيرا من جنودها في الدفاع عن منطقة الهلال النفطي، فضلا عن خسارة كميات وفيرة من الآليات المسلحة في المعارك التي خاضتها في منطقة الهلال النفطي.

وأفاد بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص دينارا ليبيا واحدا لدعم الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي لم تتدخل في عمليات تصدير النفط إلى الخارج في ظل تجاهل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة