سفير مصر في موسكو لـRT: نعمل لتفعيل الاتصالات بين المدن الروسية والمصرية

أكد السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، على أن بلاده تسعى لتقوية العلاقات بين البلدين، وأن سفارة بلاده تبذل جهودا في مجال تفعيل الاتصالات بين مدينة فولغوغراد والمدن المصرية.

وقال السفير المصري لقناة RT: "أقوم الآن بزيارة قصيرة لفولغوغراد تستمر لعدة ساعات، وهي غير كافية.. أخطط للقيام بزيارة خاصة إلى فولغوغراد من أجل تفعيل الاتصالات بين المدينة الروسية ونظيراتها المصرية".

وأضاف: "لعل الجميع لا يعلمون أن هناك نقاط تشابه بين فولغوغراد وبورسعيد، فالمدينتان عانتا من ويلات الحرب ومرتا بأوقات عصيبة، لذلك نرى وجود ميناء باسم بورسعيد في المدينة الروسية، وكذلك وجود شارع ستالينغراد في المدينة المصرية".

وتابع: "هذه فترتي الثانية كسفير في موسكو، وقد كنت شاهدا على التحضيرات والجهود التي كانت الحكومة الروسية تبذلها.. وبصدق دهشت لذلك العمران الرائع من ملاعب ومطارات وطرق، وحتى إنه كان هناك مشروع ضخم لإبراز جمال المدن الروسية".

وهنأ السفير المصري القائمين على تنظيم الحفل الكروي، وأشاد بإجراءات الحكومة الروسية التي أتاحت للمشجعين المصريين للقدوم ومؤازرة منتخبهم، وكذلك الاستمتاع بجمال روسيا.

وقال: "بحكم عملي فأنا أعرف كم هي جميلة مدينة موسكو، لكن إمكانية أن ترى مدنا أخرى وأماكن جميلة في روسيا ممتعة".

وشدد نصر على ثقته في أن السمعة الطيبة والثقافة الواسعة لروسيا، كانت الحافز أمام الكثير من المصريين للقدوم والتعرف على ثقافة وتاريخ وعادات الشعب الروسي.

وختم السفير المصري تصريحه بقوله: "أنا سعيد حين أرى أن مواطنينا يستقبلون في كل مكان ويتنقلون بحرية من مكان إلى آخر.. فعلا، الأجواء كانت دافئة".

المصدر: RT