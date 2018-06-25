استعدادات في مصر لتشكيل معارضة جديدة

أكد رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، أن حزبه سيبدأ إجراءات اتصالات ومشاورات مع أكثر من 30 حزبا سياسيا خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، من أجل تشكيل كيان للمعارضة.

وأوضح موسى في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الحكومية، أن الكيان لا يستهدف المعارضة من أجل المعارضة، ولكن المعارضة "الوطنية البناءة"، التي تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته، وتسانده وتظهر له السلبيات وتطرح له الحلول لعلاجها.

وأضاف أن المشاورات ستتركز على الأحزاب السياسية الموجودة خارج البرلمان، منوها أن كيان المعارضة الجديد لن يتضمن الـ18 حزبا سياسيا الذين لديهم تمثيل نيابي داخل البرلمان، وكذلك التيارات الدينية، منوها إلى أن مصر يوجد بها أكثر من 100 حزب سياسي، وأن أي حزب داخل البرلمان يرغب في الانضمام إلى كيان المعارضة الوطنية فهو مرحب به، إذا كان متوافقا مع رؤيتها وأفكارها وخطواتها المقبلة.

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن تيار المعارضة الجديد سيكون تحت قيادته، قائلا: "لدي فكرة ورؤية واضحة وأسعى لتطبيقها بالتعاون مع باقي الأحزاب التي ترغب في الانضمام إلينا".

وكان موسى مصطفى موسى قد خسر الانتخابات الرئاسية في مصر أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي جرت في مارس الماضي، بنسبة 97.08 بالمئة لصالح السيسي.

المصدر: الأهرام