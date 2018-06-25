الأمن العراقي يعتقل مشبوهين على صلة بـ"داعش"

شنت قوات الأمن العراقية سلسلة اعتقالات إثر خطف ستة من منتسبيها وارتهان "داعش" لهم، وتهديده بقتلهم خلال ثلاثة أيام ما لم تفرج الحكومة عن معتقلات يطالب بهن التنظيم.

ونشر التنظيم شريطا مصورا، يعرف فيه الرجال الستة عن أنفسهم بأنهم من أفراد الشرطة العراقية والحشد الشعبي.

وتم خطفهم على طريق سريع يربط بغداد بشمال العراق، وشهد تصعيدا في هجمات الجماعات المسلحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت قوات الأمن العراقية: إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى بقادة أجهزة الأمن والمخابرات الأحد وأمر بتشكيل قوة خاصة لتأمين الطرق وحماية المسافرين".

وأضافت: "تمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادث الاختطاف، الذي وقع على طريق محافظة كركوك مؤخرا".

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وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي "داعش"، واستعادة آخر مدينة كان التنظيم يحتلها، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن فلولا متبقية من التنظيم تتخذ من المنطقة الصحراوية بين سوريا والعراق ساحة لنشاطها.

المصدر: رويترز