اليماني: نحتاج 8 سنوات لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون

صرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية عملت على زرع مئات الألغام البحرية في خطوط الملاحة الدولية.

وقال اليماني في مؤتمر صحفي الاثنين في العاصمة السعودية الرياض: "الحوثيون زرعوا مئات الألغام البحرية في خطوط الملاحة، ونحتاج 8 سنوات على الأقل لإزالتها، وتلك الألغام تهدد خطوط الملاحة الدولية".

وأضاف أن جماعة الحوثي لا تتعامل بإيجابية مع مبادرة المبعوث الدولي، مشددا على أن الحل الوحيد بيد الحوثيين يتلخص بـ"تسليمهم أسلحتهم وخصوصا الصواريخ البالستية".

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وعن معركة الحديدة، أكد الوزير اليمني أن الحل الوحيد بيد الحوثيين وفي انسحابهم من المحافظة، مضيفا أنه "يجب أن يعلم الحوثيون أن إيران لن تأتي لنجدتهم".

واتهم اليماني جماعة الحوثي بالتسبب في كوارث إنسانية بمختلف مناطق اليمن "بهدف الإضرار بالشعب اليمني"، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي لإدانة الحوثيين "على انتهاكهم القانون الدولي الإنساني".

المصدر: وكالات