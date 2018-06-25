الحوثيون: قتلى وجرحى بغارة للتحالف العربي على عمران

سقط نحو 24 مدنيا على الأقل بين قتيل وجريح بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أحياء في مدينة عمران اليمنية، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر أمني بالمحافظة.

وأفادت القناة نقلا عن المصدر، بأن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات في تمام الثانية بعد منتصف ليل الأحد، أحد الأحياء السكنية في مدينة عمران، وأن الغارات أسفرت عن سقوط 24 مدنيا بين قتيل وجريح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

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ولفت المصدر إلى أن الغارات طالت منشآت مدنية وأمنيه في المحافظة، مشيرا إلى أن البحث لا يزال مستمرا حتى اللحظة عن ناجين بين ركام المنازل في الحي المستهدف.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من التحالف العربي لهذه الأنباء.

المصدر: "المسيرة"