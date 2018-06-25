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التحالف العربي يعلن مقتل 8 عناصر من "حزب الله" اللبناني في صعدة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن مقتل 8 عناصر من
AFP Saleh Al-OBEIDI
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أعلن التحالف العربي في اليمن، استهداف رتل عسكري حوثي في عقبة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن، مؤكدا أن بين القتلى عناصر من "حزب الله" اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف تأكيده أمس الأحد، استهداف 41 مسلحا حوثيا بعقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم، مضيفا أن بين القتلى المستهدفين في الغارة 8 عناصر من "حزب الله" اللبناني، أحدهم برتبة قائد.

ولفت التحالف إلى استمرار تقدم العمليات بمحور صعدة، مشيرا إلى تكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبه مران.

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وذكر موقع "سبتمر نت" نقلا عن قائد "اللواء الثالث عروبة" اللواء عبد الكريم السدعي، قوله إن "قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادي حوثي مع 7 خبراء عسكريين من "حزب الله اللبناني" خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى".

وتابع أن "نحو 200 قتيل من مسلحي الحوثي سقطوا في المعارك الدائرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المجاورة بمديرية الملاحيظ بصعدة"، لافتا إلى أن قوات الجيش اضطرت لدفن جثث الحوثيين بعد فرار من تبقى منهم.

المصدر: الإخبارية + وكالات

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