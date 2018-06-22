القوات اليمنية تتقدم في لحج وأنباء عن القبض على قيادي حوثي في الحديدة

أعلنت وسائل إعلام يمنية عن تمكن "لواء العمالقة" من القبض على القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، أبو جلال الريامي في محافظة الحديدة بالتوازي مع تقدم قوات يمنية في محافظة لحج.

وأوضحت وسائل الإعلام أن أسر القيادي الحوثي تم عقب عملية تسلل فاشلة في محيط مطار الحديدة، مشيرة إلى مقتل أغلب المشاركين في العملية، حسب قولها.

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على صعيد آخر، نقلت وكالة "سبأ" اليمنية، عن مصدر عسكري قوله إن "مواجهات اندلعت اليوم الجمعة في عدد من جبهات المحافظة (لحج) وأسفرت.. عن السيطرة على مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة".

وأضاف المصدر أنه "نتج عن المواجهات في جبهة الشريجة، السيطرة على تبة القناص وتبة السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة".

المصدر: وكالات