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مفوضية الانتخابات العراقية: سيعاد الفرز يدويا في المراكز المشكوك فيها فقط

أخبار العالم العربي

مفوضية الانتخابات العراقية: سيعاد الفرز يدويا في المراكز المشكوك فيها فقط
Reuters Khalid Al Mousily
صناديق انتخابية في العراق
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قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في المراكز الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى أو تقارير بشبهات تزوير فقط.

وقال المتحدث ليث جبر حمزة، في بيان إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعا موسعا هذا اليوم، ودرس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأضاف المتحدث أن مجلس المفوضين قرر إعادة العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج.

وأوضح أن هذا القرار جاء احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة وعدم إهدار صوته الذي جاء دون أية مخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم الإيعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات التي حصلت فيها شكاوى داخل المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد.

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المصدر: وكالات

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