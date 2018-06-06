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مراسلنا: البرلمان العراقي يصوت لصالح إعادة العد والفرز الكامل للأصوات في الانتخابات الأخيرة

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أفاد مراسلنا في بغداد بأن البرلمان العراقي ألزم المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عملية عد وفرز الأصوات يدويا في عموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز العد الإلكتروني.

وصوت مجلس النواب في جلسته التي حضرها 172 نائبا، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار الماضي.

وقال مصدر نيابي، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحاليين".

alsumaria.tv/news
التعديلات التي اعتمدها البرلمان العراقي على عمل المفوضية
alsumaria.tv/news
التعديلات التي اعتمدها البرلمان العراقي على عمل المفوضية

وكان مجلس الوزراء صوت، الثلاثاء الماضي، على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات، ومن بين التوصيات عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.

المصدر: RT

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