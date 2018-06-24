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بعد 50 دقيقة فقط من نفاذ القرار.. أول حادث مرور بطلته وضحيته سائقة سعودية

أخبار العالم العربي

بعد 50 دقيقة فقط من نفاذ القرار.. أول حادث مرور بطلته وضحيته سائقة سعودية
Zohra Bensemra
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تسابق المغردون على شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق أول حادث للنساء السعوديات بعد إنفاذ القرار الملكي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وذكر مغرد أن أول حادث سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

فيما وثق مغرد آخر بمقطع فيديو حادث سير على الجسر المعلق بالرياض، ظهرت فيه سيدة بجوار إحدى السيارات المصدومة.

وصور مغرد آخر بالأحساء في الساعة 2:30 أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في الأحساء شارع الملك فهد، موضحا أن الحادث تسبب باصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها.

الحادث الأغرب وثق حسبما ذكر أحد المغردين سجل باقتحام سيدة بسيارتها محل صيدلة.

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جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ اليوم، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

المصدر: تويتر

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