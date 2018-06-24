بعد 50 دقيقة فقط من نفاذ القرار.. أول حادث مرور بطلته وضحيته سائقة سعودية

تسابق المغردون على شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق أول حادث للنساء السعوديات بعد إنفاذ القرار الملكي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وذكر مغرد أن أول حادث سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

فيما وثق مغرد آخر بمقطع فيديو حادث سير على الجسر المعلق بالرياض، ظهرت فيه سيدة بجوار إحدى السيارات المصدومة.

اول حادث بعد السماح بقيادة المرأة في السعودية #المراه_السعوديه_تقود_السيارهpic.twitter.com/2usOEdrev0 — FAHAD ALTAWAGARI (@fahadaltugry) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

وصور مغرد آخر بالأحساء في الساعة 2:30 أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في الأحساء شارع الملك فهد، موضحا أن الحادث تسبب باصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها.

بالأحساء 2:30 ص

أول تسجيل حادث انقلاب بالاحساء

شارع الملك فهد .. امراءة تقود السيارة. مما تسببت بحادث سير

وأدى اصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها 😱😭

#المراه_السعوديه_تقود_السيارهpic.twitter.com/B1lWFvygoZ — 🌟منصور العواجي🌟 (@mansour_alawaji) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

الحادث الأغرب وثق حسبما ذكر أحد المغردين سجل باقتحام سيدة بسيارتها محل صيدلة.

سجل عندك اول حادث بعد #قيادة_المراة_السعودية .... درعمت في الصيدلية. pic.twitter.com/H2iylXp1df — رشيد الفعم / صحفي (@rasheedalfaam) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

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جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ اليوم، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

المصدر: تويتر