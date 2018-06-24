تطهير الحسكة السورية بالكامل من آخر فلول "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تطهير محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بالكامل من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية "قسد" مصطفى بالي في وقت متأخر من أمس السبت، أنه لم يعد هناك وجود لـ"داعش" في الحسكة، حيث قال: "تم تحرير محافظة الحسكة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديموقراطية انتهت من عمليات التمشيط في 3 نقاط في محافظة الحسكة كان "داعش" متمركزا فيها"، وأن المحافظة أصبحت خالية بشكل كامل من أي وجود لـ"داعش".

إقرأ المزيد

وسيطرت "قسد"، وهي ائتلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من التحالف الذي تقوده واشنطن على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ 2015.

وفي الأول من مايو، أعلنت "قسد" إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على "داعش" في شرق البلاد.

المصدر: أ ف ب