"قسد" تحرر بلدة الدشيشة آخر معاقل "داعش" بريف الحسكة الجنوبي

تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأحد، من تحرير بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، من قبضة تنظيم "داعش".

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وقال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" عبر الموقع الرسمي إنه في إطار المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة" تمكنت القوات من تحرير بلدة الدّشيشة في ريف مدينة الحسكة الجنوبي بالكامل من تنظيم "داعش".

وأضاف المركز أن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" دخلوا بلدة الناصرة (2 كم شرقي الدشيشة) وباتوا على مسافة 3 كم من الحدود السورية العراقية.

ونشرت "قوات سوريا الديمقراطية" صورة لخريطة أشارت من خلالها إلى مكان تواجدها، وتظهر الصورة قربها من الحدود العراقية.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قوات سوريا الديمقراطية" انتزعت اليوم الأحد السيطرة على آخر البلدات الخاضعة لعناصر "داعش"، في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وأكد المرصد أن قوات "قسد" بدعم من القوات الأمريكية، والفرنسية، والإيطالية، وقوات غربية أخرى، فرضت سيطرتها على بلدة الدشيشة، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

وبحسب المرصد ارتفع عدد البلدات التي سيطرت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" إلى 22 بلدة بعد أسبوعين من الاشتباكات بين الجانبين.

المصدر: وكالات