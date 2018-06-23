 
مباشر

إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك في ليبيا

أخبار العالم العربي

إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك في ليبيا
Reuters Hani Amara
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keyq

أطلق سراح ثلاثة مهندسين أتراك في ليبيا بعد 233 يوما من اختطافهم في بلدة "أوباري" جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية بأن المهندسين الأتراك الثلاثة، أطلق سراحهم اليوم السبت.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اتصل بأُسر المختطفين وبشرهم بإطلاق سراح أبنائهم.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا يوم الـ 3 من نوفمبر 4 أجانب، بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة "آنكا تكنيك" التركية المشرفة على محطة كهرباء في أوباري، جنوبي ليبيا.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المونديال الروسي شهد إخفاقا عربيا كرويا ذريعا (فيديو)