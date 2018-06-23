إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك في ليبيا

أطلق سراح ثلاثة مهندسين أتراك في ليبيا بعد 233 يوما من اختطافهم في بلدة "أوباري" جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية بأن المهندسين الأتراك الثلاثة، أطلق سراحهم اليوم السبت.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اتصل بأُسر المختطفين وبشرهم بإطلاق سراح أبنائهم.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا يوم الـ 3 من نوفمبر 4 أجانب، بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة "آنكا تكنيك" التركية المشرفة على محطة كهرباء في أوباري، جنوبي ليبيا.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة