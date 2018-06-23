قرقاش: على الحوثيين الانسحاب من الحديدة ومينائها دون شرط

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بأن التحالف العربي يدير معركة الحديدة "بشكل مضبوط ومسؤول"، مؤكدا وجوب انسحاب الحوثيين غير المشروط من المدينة ومينائها.

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "التحالف يدير حملة الحديدة بشكل مضبوط وبمسؤولية. ميليشيا الحوثي تتخذ من المساعدات والمدنيين رهائن، وعليهم أن ينسحبوا من دون شرط من الميناء والمدينة".

The Coalition is managing its Hodeida campaign with restraint & responsibility. The Houthi militia is holding the humanitarian operations & civilians hostage. They must withdraw unconditionally from the port & city. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 июня 2018 г.

وتابع قرقاش: "في هذه المرحلة، لا بد من أن تمارس جهود وضغوط دبلوماسية من أجل دفع ميليشيات الحوثيين للانسحاب من مدينة الحديدة".

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن القوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي، بدأت عملية عسكرية في 13 يونيو، على مدينة الحديدة.

المصدر: وكالات