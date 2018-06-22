أمير سعودي ينفي خبر اعتقاله في الرياض

نفى الأمير ناصر بن نواف آل سعود أن تكون السلطات في المملكة ألقت القبض عليه، معتبرا نشر هذه الإشاعات يأتي في إطار تحريض الشعب على الحكومة.

وقال الأمير ناصر في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتشرت أنباء بالقبض علي.. وكما تعرفون إخوتي هذه سوالف عزمي بشارة وخليته في قطر، هي من يقف وراء القصة كلها.. وقد قاموا من قبل بنشر عشرات المقاطع القديمة.. وهم من قام بعمل هاشتاغ في موقع تويتر لتحريض الشعب ضد الحكومة كما تعرفون".

وأضاف: "ما عليكم من مثل هذا الكلام.. الشعب معروف موقفه ونحن قلب واحد ومتضامن مع الحكومة، وأنا أسكن في الرياض وليس في الثمامة".

وجرى تداول أنباء في موقع "تويتر"، تحدثت عن قيام الجهات الأمنية بالقبض على الأمير ناصر بن نواف بن عبدالعزيز وأصدقائه لإطلاقهم النار بكثافه في الثمامة، وقيامهم بترويع الآمنين ومخالفة الأوامر الصادرة بذلك، وهو ما نفاه الأمير.

#المملكه صاحب السمو الملكي الامير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز

حينما يشوش سموووه : pic.twitter.com/QiLHRceHeQ — ســــــــــعد (@saad70770) ٢١ يونيو ٢٠١٨

المصدر: وكالات