مركز المصالحة: مجموعة كبيرة من "الجيش الحر" تنضم إلى جانب الحكومة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أول مجموعة كبيرة تابعة لـ "الجيش السوري الحر" بمنطقة خفض التصعيد الجنوبية انتقلت إلى جانب الحكومة الشرعية.

وجاء في بيان لمركز المصالحة الروسي أنه "بعد مفاوضات بين ممثلي مركز المصالحة الروسي والسلطات السورية مع مسلحي "الجيش السوري الحر" في منطقة خفض التصعيد الجنوبية يوم 22 يونيو، أعلن قائد المجموعة الكبيرة "تجمع ألوية العمري"، وجدي أبو ثليث، عن الانتقال إلى جانب الحكومة السورية".

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وأضاف المركز الروسي أن وجدي أبو ثليث أعلن انتقال بلدتي داما والشياح وجزء من قرية جدل التي كانت تحت سيطرة قواته إلى سيطرة القوات الحكومية.

وأشار المركز إلى أن أبو ثليث أكد أن جماعته ستقاتل تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" في جنوب سوريا، إلى جانب الجيش السوري.

هذا وأشار بيان المركز إلى دخول القوات الحكومية السورية بلدتي داما والشياح مساء اليوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي