3 قتلى وجريحان بقصف المسلحين السويداء السورية

قتل 3 مدنيين وجرح اثنان جراء قصف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته، بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السويداء السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، بأن 3 قذائف صاروخية سقطت على حي "النهضة" بالسويداء، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا.

وقصف مسلحو النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامتها، والمنتشرة في الريف الشرقي لدرعا بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية في السويداء وقرى المجيمر ولبين ودويرة بريف درعا الغربي، ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم وعدد من السيارات الخاصة المركونة في المكان.

وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات تنضوي تحت زعامة "جبهة النصرة"، وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق.

المصدر: سانا