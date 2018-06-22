موسكو: قائمة ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية يجب أن تتضمن مرشحي مجموعات من الداخل والخارج

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن تكون قائمة ممثلي المعارضة لتشكيل لجنة الدستور السوري، شاملة وأن تضم مرشحين عن كل فرق المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر عقب مشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة خالد المحاميد، إن "الحكومة السورية سلمت بالفعل ستيفان دي ميستورا قائمة بممثليها في اللجنة، في حين أن المعارضة السورية لم تضع بعد قائمة مماثلة، والتي يجب أن تكون شاملة وتشمل مرشحين من جميع مجموعات المعارضة الداخلية والخارجية الرئيسية".

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وذكرت الخارجية في بيانها أن الجانبين تبادلا خلال الحوار، وجهات النظر حول القضايا المعقدة لتسوية الأزمة السورية، بما في ذلك في ضوء نتائج سلسلة المشاورات التي عقدها مؤخرا في جنيف ممثلون رفيعون من روسيا وإيران وتركيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي مستورا، والتي تضمنت أيضا عددا من ممثلي المعارضة السورية، بمن فيهم خالد المحاميد".

وقال البيان إن "الجانب الروسي شدد على أهمية مواصلة الجهود التشاورية في صيغة أستانا، والتي تهدف إلى تلبية قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، للمساعدة في تشكيل مبكر للجنة الدستورية، للعمل في جنيف على القانون الأساسي لسوريا".

المصدر: إنترفاكس