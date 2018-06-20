موسكو: "ثلاثية أستانا" أكدت للمبعوث الدولي سعيها لإطلاق اللجنة الدستورية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران أكدوا للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سعي "ثلاثية أستانا" إلى إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشأن التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، اللذين شاركا في مشاورات أجرتها وفود الدول الثلاث الضامنة لـ"عملية أستانا" مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في جنيف، أمس الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى أن المشاركين في المشاورات بحثوا بصورة معمقة "تشكيل ومعايير أداء اللجنة الدستورية (السورية) في جنيف، بناء على توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي". وأضاف البيان أن دي ميستورا "قدر عاليا تلقيه قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية عن حكومة الجمهورية العربية السورية".

وبحسب الوزارة، فإن المشاركين في المشاورات "حددوا بشكل عام الخطوات اللاحقة لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن" باعتبارها عاملا هاما للمضي قدما في طريق التسوية السلمية للأزمة السورية في إطار العملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون أنفسهم، بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

المصدر: إنترفاكس



