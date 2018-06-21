شكري يستقبل وفدا من المعارضة السورية في القاهرة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل، اليوم الخميس، وفدا من قيادات هيئة التفاوض السورية.

وأوضح المتحدث أن الوفد ضم كلا من رئيس الهيئة السورية ونائبيه، وعددا من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وذلك للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.

وذكر أبو زيد، أن الوزير شكري أكد فى بداية اللقاء على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف -1.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها، وأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي.

المصدر: فيسبوك + RT