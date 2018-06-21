أمر ملكي سعودي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه

أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الأمر الملكي بإعفاء أحمد الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، صدر بناء على ما حصل من تجاوز في فعالية السيرك بالرياض.

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية إلى أنه جرى التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه، الذي كان يرأسه الخطيب، على وجوب وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن الخطيب بين في رده بأن "ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها"، جعل من الصعب عليه متابعة تقيد الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط، وأن أعمال ملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية السعودي تحتاج منه لتفرغ كامل.

وأشار، إلى أنه غير قادر على تبرير ما حصل، ولا تبرير عدم وصول هيئة الترفيه للمستهدفات والجودة المطلوبة منها.

وصدر قرار إعفاء الخطيب من هيئة الترفيه، عقب ظهور بعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق، وجرى تفريغه للأعمال الأخرى التي يقوم بها.

المصدر: سبق