وزير خارجية البحرين ينتقد رعد الحسين!

انتقد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الخميس، المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين.

إقرأ المزيد

وقال بن أحمد في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "سياسة المفوض زيد رعد في مجلس حقوق الإنسان ومواقفه السلبية الهدامة أدت إلى انعدام ثقة كثير من الدول في المجلس وتوجهاته الخاطئة".

وردت البحرين على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الحريات في المملكة بالقول، إنها "مزاعم وانحياز لجهات معادية".

وقال مندوب البحرين في الأمم المتحدة يوسف بوجيري، إن التقرير لا يعكس الواقع الحقيقي في البلاد ولا يستند إلى أي مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة.

وأضاف: "مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الإنسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فإن البحرين لن تسمح لأي جهة كانت بالمساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية".

سياسة المفوض زيد رعد في مجلس حقوق الانسان و مواقفه السلبية الهدامة أدت الى انعدام ثقة كثير من الدول في المجلس و توجهاته الخاطئة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢١ يونيو ٢٠١٨

وكان زيد بن رعد الحسين قال إن البحرين مستمرة في قمع المجتمع المدني، وتسن المزيد من التشريعات التي تحد من ممارسة الشعب للحقوق الأساسية.

وأكد في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين الماضي، على أن سلطات البحرين تحاول الانتقام من الشعب المطالب بالحرية، وتعتبره عدوها، وتريد تطويقه وخنق حريته من خلال سن قوانين وتشريعات تحد من حريته وتنفيه داخل بلده.

المصدر: وكالات