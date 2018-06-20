البحرين تصدر بيانا بشأن علاقاتها مع إسرائيل

نفت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأربعاء، التقارير التي ترددت في بعض وسائل الإعلام وزعمت وجود علاقات غير علنية بين المملكة وإسرائيل.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان أصدرته تعليقا على هذه التقارير، أنه "لم يصدر تصريح من أي مسؤول بحريني في هذا الشأن"، مضيفة أن "هذه الأنباء هي مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة".

وشددت الوزارة في بيانها "على التزام مملكة البحرين التام بالموقف العربي الموحد ومبادرة السلام العربية التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وزارة خارجية مملكة #البحرين تنفي ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العلاقات مع إسرائيل https://t.co/Iz8XkGx7SQpic.twitter.com/p1iNFdxzch — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) 20 июня 2018 г.

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وكان مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، قد كشف الأحد الماضي أن وفدا إسرائيليا سيشارك في مؤتمر دولي لمنظمة "اليونسكو" تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018.

وقال بوشناقي، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، إن "هناك وفدا إسرائيليا سيحضر هذه الاجتماعات لأنها دولية وبرعاية منظمة اليونسكو، ومملكة البحرين هي مستضيف الاجتماع فقط".

وعلى خلفية هذا التصريح نشرت بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية تقارير تحدثت فيها عن وجود علاقات غير رسمية بين حكومتي البحرين وإسرائيل على الرغم من أنهما لم تبرما أي اتفاق حول إقامتها.

المصدر: الخارجية البحرينية + RT