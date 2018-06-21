شكري يبحث مع وفد هيئة التفاوض السورية تشكيل لجنة الدستور

يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس مع وفد هيئة التفاوض السورية، لبحث تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي للأزمة السورية​​​.

إقرأ المزيد

وقال مصدر سوري لـ"اليوم السابع"، إن الوفد يضم رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية نصر الحريري وعددا من المعارضين السوريين في منصة القاهرة للمعارضة السورية، مؤكدا أن أبرز الملفات المطروحة للتشاور تتمثل في وقف التصعيد الراهن في البلاد وبحث مشروع كتابة دستور سوريا.

من جهته قال عضو هيئة التفاوض السورية جمال سليمان في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "سيلتقي الوزير مع وفد من هيئة التفاوض يضم كلا من نصر الحريري وهادي البحرة، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وطارق الكردي وأحمد عسراوي، وبشار الزعبي وأنا".

وأضاف سليمان "سنلتقي بالوزير سامح شكري، بالأساس، ولكن أتوقع أن يضم اللقاء المعنيين بالملف السوري في مصر، والنقطة الأساسية في اللقاء هي تشكيل لجنة الدستور، وبشكل عام العنوان العريض للقاء هو المسار السياسي".

المصدر: وكالات