تركيا: نسيطر على 400 كم مربع شمال العراق وتقدمنا مستمر

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن قوات بلاده تحقق تقدما في العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد شمال العراق وسيطرت على أراض تبلغ مساحتها 400 كم مربع.

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وقال يلدريم، خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي إن إن تورك" مساء الأربعاء: "العملية العسكرية ضد بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) في جبال قنديل تتقدم خطوة خطوة، ودخلت قواتنا بعمق 40 كلم في المنطقة، وتسيطر على مساحة تقدر بـ 400 كلم مربع".

وبخصوص الأنباء التي تشير إلى استهداف قياديي المنظمة في جبال قنديل، أوضح يلدريم: "جرى تنفيذ غارة جوية على أوكار المنظمة، ونعلم أن هناك خسائر مهمة، وستتضح التفاصيل مع مرور الوقت".

وأعلنت تركيا في 10 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني"، وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا في وقت سابق بأن تواصل قوات بلاده، لضمان أمن تركيا، تنفيذ عمليات عسكرية ضد "الإرهابيين" في العراق، لا سيما في منطقة جبل قنديل، التي تشهد ضربات جوية تركية متواصلة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومته وأنقرة حول العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد المسلحين الأكراد على الحدود بين البلدين.

المصدر: الأناضول + وكالات