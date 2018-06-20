العبادي: لا تنسيق مع تركيا حول عملياتها العسكرية على حدودنا

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومته وأنقرة حول العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد المسلحين الأكراد على الحدود بين البلدين.

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وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الأربعاء عقب جلسة لمجلس الوزراء العراقي: "لا يوجد أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات العسكرية الجارية على الحدود".

وأضاف العبادي مع ذلك "هناك خشية لدى الحكومة التركية من تنفيذ هجمات داخل بلادها من قبل جماعات مسلحة بالتزامن مع الانتخابات المحلية والتصعيد التركي على الحدود مع العراق".

وتابع مشددا: "لن نشجع ولن نوافق على أي أعمال عدائية ضد تركيا من قبل أي جهة".

وأعلنت تركيا في 10 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني"، وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا في وقت سابق بأن تواصل قوات بلاده، لضمان أمن تركيا، تنفيذ عمليات عسكرية ضد "الإرهابيين" في العراق، لا سيما في منطقة جبل قنديل، التي تشهد ضربات جوية تركية متواصلة.

وكان العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد قال 12 يونيو إن التصريحات التركية بشأن ملاحقة "حزب العمال" داخل العراق دعاية انتخابية لأردوغان.

المصدر: وسائل إعلام عراقية + وكالات