"منخفض الهند الموسمي" يلهب أجواء السعودية

كشف مختص في التغير المناخي عن تأثر المملكة مناخيا خلال فصل الصيف الحالي بتمدد منخفضات حرارية وهو ما يعرف محليا بمنخفض "الهند الموسمي" الذي يتصف بشدة الحرارة والجفاف.

وقال منصور المزروعي رئيس قسم الأرصاد والمشرف على مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، أن يوم الخميس 21 يونيو يعتبر فلكيا بداية فصل الصيف (الانقلاب الصيفي)، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أن أشعة الشمس تتعامد فيه على مدار السرطان عند خط عرض 23.5° درجة شمالا، وهو الحد الأقصى الذي تتعامد فيه الشمس شمال الكرة الأرضية، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية الأربعاء.

وأشار المزروعي إلى أن يوم الخميس يعد أطول أيام السنة للدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب من أقصى الشمال الغربي، مشيرا إلى توالي درجات الحرارة بالارتفاع على معظم المناطق.

ولفت رئيس قسم الأرصاد إلى انعدام الأمطار في فصل الصيف بشكل عام الأمطار على معظم أجزاء المملكة ما عدا المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية نتيجة لتأثرها بالرياح الجنوبية الغربية الموسمية والمعروفة باسم "المونسون"، وبحركة الخط الفاصل الشبه مداري، المتجه شمالا مع حركة الشمس الظاهرية خلال فصل الصيف.

وأكد المزروعي أن درجات الحرارة لهذا الصيف ستكون حارة نسبيا خاصة على المنطقة الشرقية، والشمالية الشرقية، وأجزاء من الوسطى، وقد تشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وبين أنه عادة ما يتخلل فصل الصيف موجات من الحر لعدة أيام، متوقعا أن تكون أكثر حدة نسبيا عن الوقت نفسه من الأعوام السابقة.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية