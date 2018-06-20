"القبة الحديدية" تتصدى لـ7 قذائف صاروخية من أصل 45 أطلقت من غزة

سجل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، عمليات إطلاق حوالي 45 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم إسقاط 7 منها فقط.

وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، إنه تم التصدي للصواريخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية" للدفاع المضادة للصواريخ، وسقطت 3 منها على الأقل داخل أراضي قطاع غزة.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، رد على ذلك بمهاجمة 25 موقعا ونقطة عسكرية تابعة لحركة حماس. ولم يتم بعد، تلقي أية معلومات من الجانبين عن وقوع خسائر.

وحمّل الجيش الإسرائيلي، حركة حماس مسؤولية ما جرى.

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وقبل ذلك هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 مواقع تابعة لحماس في غزة، ردا على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما تسبب باندلاع حرائق في المناطق الحدودية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين